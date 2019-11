Pääkirjoitus

Finlandia-palkinnot ovat muistutus kirjojen tasosta

jaetut kirjallisuuden Finlandia-palkinnot ovat aina luonteeltaan epäreiluja. Suomessa julkaistaan kielialueen kokoon nähden paljon tasokkaita kirjoja. Kaikilla loppusuoralle päässeillä on vahvat ansionsa, mutta vain yksi romaani, tietokirja sekä lasten- tai nuortenkirja palkitaan.Voittaja saa paljon huomiota, mikä yleensä näkyy myyntitilastoissa. Ehdokkaina olleet kirjatkin pääsevät ahkerien harrastajien lukulistalle.Palkinnoilla on kuitenkin myös yleisempää merkitystä. Niiden myöntäminen on tapahtuma, ja nykyaikainen julkisuus janoaa tapahtumia.Myös nimensä avulla Finlandia-palkinto luo mielikuvaa, että kirjallisuus on koko kansaa yhdistävä tekijä.Suomessa on monia kirjallisuuspalkintoja, ja kaikilla on oma tehtävänsä. Uransa alkuvaiheessa olevat ansaitsevat kannustusta eteenpäin ja huomiota ensimmäisistä suurista onnistumisistaan. Palkintojen avulla myös muuten helposti katveeseen jäävät kirjallisuuden lajit voivat päästä hetkeksi valokeilaan.Palkinnot myönnetään kirjojen tekijöille, mutta myös lukijat ovat niiden tärkeitä kohteita. Lukutaidon ja -halun vahvistaminen on tavoite, jota kannattaa edistää aina tilaisuuden tullen.