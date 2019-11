Pääkirjoitus

Uusi EU-komissio joutuu tekemään arvovalintoja

Euroopan unionin

K omissio

uusi komissio pääsi aloittamaan työnsä.Edellisen komission aikana puheenjohtaja Jean-Claude Juncker julisti valintansa jälkeen, että hänen komissionsa on poliittinen. Sillä hän tarkoitti, että komissio sitoutuu yhteistyöhön poliittisista ryhmistä koostuvan parlamentin rinnalle. Asetelmaa korosti se, että Juncker oli valittu tehtäväänsä niin sanotun kärkiehdokasmenettelyn kautta: häntä tarjosi parlamentin suurin ryhmä, maltillista oikeistoa edustava EPP, ja jäsenmaat hyväksyivät ehdotuksen.Uuden komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tuli valituksi tämän parlamentin vaatiman järjestelmän ohi.Uuden komission isoja tehtäviä yhdistävät tavalla tai toisella arvot.Seuraavan komission pitäisi päättää jäsenmaiden kanssa muun muassa siitä, miten tulevien vuosien rahoituskehyksissä otetaan huomioon oikeusvaltioperi­aatteet. Käytännössä kyse on siitä, miten EU:n demokratian pelisääntöjä rikkovia maita kuritetaan.Komission suuri projekti on von der Leyenin mukaan ”Green Deal”. Euroopan unionin täytyy sopia siitä, miten se tiukentaa ilmasto-ohjelmiaan. Projektissa ei törmätä vain käytännön ongelmiin vaan myös arvokysymyksiin: pitääkö jostain tinkiä ja jos pitää, niin kenen.Ilmastopolitiikan muutoksissa komis­sion tulee linjata, millaisiin valintoihin ihmisiä ja yrityksiä pitää ja voi ohjata. Jo nyt tällaiset linjaukset nostattavat ihmisiä mielenosoituksiin, kuten nähtiin Ranskassa, kun polttoaineverotusta yritettiin kiristää. Ratkaisu muuttui keskusteluksi oikeudenmukaisuudesta.joutuu taiteilemaan arvojen kanssa myös teollisuus- ja kilpailupolitiikassaan. Euroopan unioni on ollut kaiken protektionismin nousun keskellä vapaakaupan puolustaja.EU-maat ovat nyt havahtuneet Kiinan taloudelliseen laajentumiseen ja kaipaavat komissiolta uutta suuntaa: Euroopan etujen puolustamista. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kilpailupolitiikassa keskityttäisiin suojelemaan eurooppa­laista teollisuutta eikä – kuten nykyään – kuluttajaa. Se taas voisi tarkoittaa kasvavaa protektionismia.