mittaan kalenterissa on paljon mieleen jääviä päivämääriä. Suomessa yksi tärkeimmistä on 30. marraskuuta, talvisodan syttymisen päivä. Tänä vuonna sodan alkua muistetaan runsaasti, koska siitä on kulunut 80 vuotta.Enää pieni osa suomalaisista muistaa omakohtaisesti nuo dramaattiset ajat. Sodan syttymisen aikuisiällä kokeneita on hyvin vähän. Silti kyse on tapahtumasta, jonka vaikutukset ulottuvat tähän päivään ja kaikkiin ikäluokkiin.Talvisota sai aikoinaan paljon kansainvälistä huomiota. Suomen halua puolustaa omaa aluettaan ihailtiin, ja myötätuntoa tuli paljon, vaikka todellista apua ei juuri saatu. Sitkeä kamppailu ylivoimaiselta vaikuttavaa vihollista vastaan toi kuitenkin pohjoiselle maalle pysyvää arvostusta.Suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen ja Suomen kansainväliseen asemaan talvisodalla oli suuri vaikutus, eikä silloin puhuta vain sotatapahtumista.1939–1940 olivat ratkaisevia suomalaisen yhteiskuntasovun kannalta. Vain kaksikymmentä vuotta aikaisemmin Suomi oli jakautunut sisällissodassa ja sen jälkiselvittelyissä. Ulkoisen uhan edessä rajalinjat oltiin valmiita ylittämään. Kun koettiin, että kyse oli eloonjäännistä, kaikkia tarvittiin.On totta, että talvisodan henki ei syntynyt tyhjästä, vaan sopua oli tietoisesti rakennettu itsenäisyyden alkuvuodet. Pian sisällissodan jälkeen halu rangaista korvattiin pyrkimyksellä sovintoon. Ihmisten elinolot paranivat lukuisten uudistusten ansiosta. Eteenpäin menon henki vain vahvistui 1930-luvun edetessä.Yhtenäisyyttä tuki myös ääriajattelun torjuminen poliittisen kentän vasemmalla ja oikealla laidalla. Suomalaiset nojasivat kansanvaltaan myös silloin, kun muualla Euroopassa usko horjui.Tämä henki auttoi Suomea eteenpäin myös sotien jälkeisinä vuosikymmeninä. Vaikka Suomen maantieteellinen asema ei ollut helppo, oman maan sisällä haluttiin tarjota kaikille mahdollisuus pyrkiä parempaan elämään.Suomalaisen hyvinvointiajattelun taustalla oli sotien aikana omaksuttu ajatus siitä, että kaikki oli pidettävä mukana. Tämä on pysynyt yhteiskunnan valtavirtana ainakin niin kauan kuin sodat omakohtaisesti kokeneet ovat muistuttaneet siitä. Toivottavasti pyrkimys sopuun ja yhteisvastuun korostaminen siirtyvät henkisenä perintönä myös eteenpäin.oli tärkeä Suomen kansainväliselle asemalle. Vaikka asiaa harvoin sanottiin ääneen sotien jälkeisinä vuosikymmeninä, talvisota oli taustalla myös Suomen ja sen itänaapurin keskinäisissä suhteissa. Vaikka naapureina olivat ja ovat pieni ja suuri maa, myös suuremman maan päättäjät tietävät, että pienempi on olemassaoloaan koskevissa kysymyksissä tiukka, periaatteellinen ja yhtenäinen.Suomi ei ole ainut maa, jonka mielenmaisemaan sodat ovat vaikuttaneet voimakkaasti. Täällä johtopäätös ei kuitenkaan ole ollut sotaa ja voimaa ihannoiva. Sodan keskeinen opetus on rauhan arvostaminen, yhteistyöhön pyrkiminen ja oikeudenmukaisuuden arvon korostaminen.Näitä periaatteita Suomi noudattaa myös suhteissaan muuhun maailmaan. Talvisodan syttyessä suomalaiset kokivat jääneensä yksin. Siksi suomalaisille on luontevaa pyrkiä ratkomaan ongelmia, lisätä vakautta, osallistua yhteistyöhön ja edistää oikeudenmukaisuuden toteutumista myös kansainvälisesti.