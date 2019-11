Sote-uudistuksista sentään yksi osa on edennyt, kun työterveyshuollon tarpeellinen muutos tulee pian voimaan Työterveyshuollosta on tullut yhä enemmän sairaanhoitoa. Samalla työterveyshuollon lakisääteinen tehtävä eli ennaltaehkäisy on jäänyt liian vähälle huomiolle. Rahoituksen muutos korjaa nyt suuntaa.