Pääkirjoitus

70-vuotiaan Naton huippukokoukseen saapuvat johtajat eivät ole juhlatuulella

Natoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

on kutsuttu historian suurimmaksi ja vahvimmaksi puolustus­liitoksi. Jäsenmaita on 29. Ikääkin on kertynyt kunnioitettavat 70 vuotta. Ja jos onnistumista mittaa sillä, miten Nato-maat selvisivät kylmän sodan vuosi­kymmenistä, arvio menneestä on kohtalaisen hyvä.Silti Lontooseen ja sen lähelle Watfordiin kokoontuvat Nato-maiden johtajat karttavat juhla­tunnelmaa. Arvokkain hetki lienee heti tiistaina kuningatar Elisa­betin vastaanotto. Hän tuli hallitsijaksi Naton ollessa alle kolmivuotias.Britannian, Ranskan, Saksan ja Turkin johtajat kokoontuvat Lontoossa erilliseen Syyria-huippukokoukseen. Suhtautuminen Syyrian konfliktiin jakaa maat vähintään kahteen ryhmään.Lontooseen saapuu myös liittolaisiaan usein moittinut Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump. Hyvän vastuksen kritiikin kovuudessa hänelle tarjoaa Ranskan presidentti Emmanuel Macron, joka tuoreessa haastattelussa käytti Natosta ilmaisua ”aivokuollut”.Nato joutuu etsimään itselleen roolia maailmassa, jossa Kiinan asema vahvistuu, ja miettimään, mitä puolustusliiton ytimessä oleva perustamis­sopimuksen artikla viisi merkitsee nyt ja seuraavien presidenttien kaudella.