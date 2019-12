Pääkirjoitus

Vaikka politiikassa myrskyää, perustuslaki sentään toimii

Politiikassa

on viime päivinä riittänyt dramaattisia käänteitä. Se kuuluu kansan­vallassa asiaan, koska kyse on usein ristikkäisten näkö­kulmien sovittamisesta yhteen.Siksi on hyvä, että perustuslaki antaa poliittisen vallan jakamiselle ja käytölle raamit. Vuosituhannen vaihteessa voimaan tullut uusi perustuslaki oli keskeisiltä osiltaan edeltäjiensä päivitetty versio. Yksi suurimmista periaatteellisista muutoksista oli kuitenkin hallituksen muodostamisen siirtäminen lähes kokonaan eduskunnalle.Sen jälkeen vastaan on tullut monenlaisia tilanteita. Hallitukset ovat vaihtuneet vaaleissa ja pääministerien erojen takia myös keskellä vaalikautta. Perustuslaki on toiminut hyvin, jopa odotuksia paremmin.On viisasta, että lakiin kirjatut pykälät ovat riittävän väljiä. Eduskuntaryhmille jää silloin tehtäväksi luoda parlamentaarisia käytäntöjä, joita voidaan tarvittaessa täydentää.Tiistainen pääministeri Antti Rinteen (sd) ero testaa jälleen poliittisen järjes­telmän toimintaa. Jos edessä ovat todelliset hallitusneuvottelut, parlamentaarisia käytäntöjä pitää päivittää.Perustuslain kirjaukset antavat siihen kyllä tilaa.