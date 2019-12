Pääkirjoitus

EU-parlamentilla oli päinvastainen ydinvoimakanta kuin ympäristövaliokunnalla

Euroopan parlamentti

on urakoinut ilmastopolitiikkaan liittyviä päätöksiä. Hylätyksi tuli esimerkiksi ehdotus, että EU lopettaisi ilmastolle haitallisten hankkeiden rahoittamisen. Samoin kävi esitykselle, jonka mukaan sitovaa päästövähennystavoitetta nostettaisiin. Tarjolla oli malli, jonka mukaan kasvihuonepäästöjä leikattaisiin 65 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.Hyväksytyksi tuli ajatus, jonka mukaan Eurooppaan julistetaan ilmastohätätila.Yksi parlamentin hyväksymistä ajatuksista oli, että ydinvoima kuuluu tulevaisuudessakin Euroopan energiantuotantokokonaisuuteen. Parlamentin ympäristövaliokunta oli laatinut suurelle salille ­hyväksyttäväksi päinvastaista kantaa edustavan esityksen, jonka mukaan ydinvoimalat pitäisi vähitellen sulkea, koska ydinvoima ei ole turvallista eikä kestävää energiantuotantoa.Ilmastonmuutoksen torjumisessa tarvitaan kaikkia vähäpäästöisiä tuotantomuotoja. Ydinvoima on elinkaaren mittaisessa tarkastelussa yksi osa kokonaisuutta. Sen tuotanto on tasaisempaa kuin tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon.Yllättävää oli se, että valiokunnan ­näkemyksen tyrmännyt vastaesitys meni läpi vain niukalla marginaalilla.