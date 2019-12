Pääkirjoitus

Macronin on nyt valittava, haluaako hän onnistua siinä, missä hänen edeltäjänsä ovat epäonnistuneet

Ranskan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

presidentit ovat kukin vuorollaan törmänneet eläkeuudistukseen. Uudistuksen tarve on tiedetty vuosikymmeniä, ja remonttia on yritetty monta kertaa. Kun uudistukset ovat saaneet kansan kaduille, presidentit ovat perääntyneet – ja osoittaneet näin heikkouttaan.Presidentti Emmanuel Macron on nyt samassa pinteessä. Hänen hahmottelemaansa eläkeuudistusta vastustavat mielenosoitukset ovat rampauttaneet Ranskan. Macronin vastaus tähän tilanteeseen on hänen johtokautensa tärkein linjaus.Macronin oljenkorsi on se, että ranskalaisten näkemys uudistuksesta ei ole läheskään niin yhtenevän kriittinen kuin protesteista voisi päätellä. Remontissa poistuisivat erityisetuudet, joita on vain muutamissa ammateissa.Ylivoimainen enemmistö ranskalaisista tunnustaa, että kallista eläkejärjestelmää on remontoitava. Macronia helpottaa myös se, että poliittinen oppositio on liian heikko eikä saa etua protesteista.Macron aloittanee pr-kampanjan uudistuksen puolesta ja kaupankäynnin etuuksilla, jotka ehkä olisivat pieniä mutta joista hyötyisi suuri joukko. Strategia olisi siis sama, jota käytettiin keltaliivejä vastaan: protestien saamaa hyväksyntää yritetään heikentää.