Pääkirjoitus

Vesi voi nousta pankkien taseisiin, jos pankit eivät tiedosta ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä

Rahoitussektori on nyt ja lähitulevaisuudessa isojen muutosten keskellä. Nollakorkojen aika on jo vaikuttanut pankkien toimintaan monin tavoin. Esimerkiksi niin, että pankkien perinteinen tulolähde, rahan myyminen, on muuttunut lähes kannattamattomaksi.