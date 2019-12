Pääkirjoitus

Autoilun päästöt eivät kutistu kuluttajien voimin

autojen päästöjä on pyritty pienentämään veroratkaisuilla. Suuripäästöisistä autoista joutuu maksamaan vuosittaista ajoneuvoveroa enemmän kuin vähäpäästöisistä. Ajoneuvovero kevenee ensi vuonna uudella WLTP-mittaustavalla arvioitujen autojen osalta niin, että kevennys painottuu vähäpäästöisimpiin autoihin.Hallitusohjelman mukaan liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Liikenne tuottaa 20 prosenttia Suomen kaikista kasvihuonepäästöistä. Liikenteen päästösiivusta 90 prosenttia tulee tieliikenteestä, ja tästä siivusta puolestaan 60 prosenttia tulee henkilöautoista.Päästöjen vähennysurakka ei näytä kuitenkaan sujuvan, eikä puolittuminen edisty. Urakka sujui melko hyvin silloin, kun se oli vasta aluillaan. Ensirekisteröityjen autojen keskimääräiset päästöt kutistuivat kohtalaista vauhtia vuodesta 2006 vuoteen 2016. Sitten käyrän kulma loiventui ja käyrästä tuli suora.Tilastokeskuksen mukaan ensirekisteröityjen autojen hiilidioksidipäästöjen määrän pienentyminen on pysähtynyt kokonaan tänä vuonna. Suomalaiset ovat vero-ohjauksesta piittaamatta ostaneet isoja autoja – katumaastureiden osuus autokannasta on kasvanut.Käytössä olevien autojen keski-ikä ei ole laskenut. Yksi syy tähän on se, että suomalaiset ovat yhä enemmän alkaneet tuoda käytettyjä dieselautoja Keski-Euroopasta. Näistä tuontiautoista iso osa on iäkkäitä.Dieselautojen suosio on Euroopassa vähentynyt, kun niiden käyttöä on alettu monissa Euroopan kaupungeissa rajoittaa lähipäästöjen vuoksi. Kun kysyntä on heikentynyt, käytettyjen dieselautojen hinnat ovat lähteneet laskuun. Suomalaiset ovat hamstranneet niitä erityisesti Ruotsista ja Saksasta.Suomalaisista autoista 98,6 prosenttia on joko bensiini- tai dieselautoja. Ajokilometrien määrä vain kasvoi viime vuonna.Autoilun päästöjen pienentämisessä päävastuu on pidettävä autotehtailla, ja niille asetettuja vaatimuksia on kiristettävä. Yksittäisten kuluttajien valinnoilla ja vero-ohjauksen hienosäädöillä suunta näyttää muuttuvan kovin vaivalloisesti, jos lainkaan.