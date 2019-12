Pääkirjoitus

Liian monella koululaisella on vaikeuksia jo alkuerissä

Suomelle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

on tullut niin paljon menestystä kansainvälisissä vertailuissa, että moni on alkanut suhtautua niihin eräänlaisena kilpaurheiluna. Huiput kilpailevat, mutta suurin osa väestä on katsomossa.Taloudellisen yhteistyöjärjestön OECD:n tekemä Pisa-vertailu sai taannoin suomalaisilta paljon hurraa-huutoja, kun oma maa oli sen kärjessä. Tuorein, vuoden 2018 aineistoon perustuva vertailu julkaistiin tällä viikolla.Keskiarvoilla mitaten ja muihin eurooppalaisiin maihin verraten suomalaiset 15-vuotiaat menestyivät edelleen hyvin. Eurooppalaisista maista vain Viro sai paremmat pisteet lukutaidossa, mutta ero oli pieni.Huonot uutiset alkavat, kun muistaa, että todellisuudessa enemmistö ei istukaan katsomossa, vaan hyvää lukutaitoa tarvitsevat kaikki koululaiset tulevassa elämässään.Heikkojen lukijoiden osuus on Suomessa jo 14 prosenttia ikäluokasta. Tutkijoiden mukaan se tarkoittaa, että liki kahdeksallatuhannella koululaisella lukutaito ei riitä jatko-opintoihin ja yhteiskunnassa toimimiseen.Jos joillakin on jo alkuerissä näin suuria vaikeuksia, ongelma heijastuu pian koko yhteiskuntaan.