Pääkirjoitus

Uusi pääministeri istuutuu valmiiksi katettuun pöytään

Sosiaalidemokraattien

puoluevaltuusto valitsee sunnuntai-iltana maalle uuden pääministerin. Hän on joko nykyinen liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin, 34, tai nykyinen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman, 37.Puoluevaltuusto on puoluekokousten välillä Sdp:n ylin päättävä elin. Sen jäsenistä harva on valtakunnallisesti tunnettu; valtuusto siis edustaa kentän ääntä. Entisen pääministerin Paavo Lipposen (sd) toisessa yhteydessä käyttämää kielikuvaa lainaten: puoluevaltuustossa istuvat ”maakuntien satraapit”.Puoluevaltuuston puheenjohtajana muuten toimii normaalioloissa Sirpa Paatero. Hän kuitenkin erosi omistajaohjausministerin paikalta runsas viikko sitten ja jäi saman tien sairauslomalle.Pääministeri Antti Rinteen (sd) eroilmoituksen jälkeen tiedotusvälineet ovat julkaisseet mielipidemittauksia, kummalla seuraajaehdokkaista – Marinilla vai Lindtmanilla – on enemmän kannatusta. Useimmissa mittauksissa Marin on ollut Lindtmania suositumpi. Tulos on ollut sama puoluevaltuuston jäsenille tehdyissä kyselyissä.Huomattava osa puoluevaltuutetuista ei kuitenkaan ollut vielä päättänyt tai ainakaan ilmoittanut kantaansa.Marinin tukijaksi on ilmoittautunut myös moni tunnettu demari. Perjantaina Marinia ilmoittivat tukevansa odotetusti demarinaiset. Hän on myös Rinteen suosikki. Rinteen kerrotaan pyrkineen aktiivisesti vaikuttamaan niin, että Marin valittaisiin pääministeriehdokkaaksi.inne vaikuttaa muutenkin takertuvan valtansa rippeisiin. Hänestä tulee hallitustunnustelija.Tunnustelijan rooli ei ole tällä kertaa kovin merkittävä, sillä sekä hallituspohja että hallitusohjelman pääpiirteet tulevat perintönä Rinteen hallitukselta.Pääministerin lisäksi demarien ministerivitjaan tulee muitakin muutoksia, kun myös Sirpa Paateron tilalle pitäisi nimetä ministeri.Jos Marin valitaan pääministeriksi, myös liikenne- ja viestintäministerin salkku tulee demareille jakoon.Loppuviikosta huhuttiin, että Rinteelle voisi löytyä riviministerin salkku. Tuskin sentään.