EU:n kilpailupolitiikka kaipaa parempaa suojausta, kun kiinalaisyritykset valloittavat maailmaa valtion tuella

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

Euroopan unionin kilpailupolitiikan suuntaa muutetaan, silloin kääntyy iso kivi. Sisämarkkinat ovat EU:n ydin, ja sen keskiössä on kilpailupolitiikka. Uusi komissio ja osa jäsenmaista ovat ison kiven kimpussa: ne kaipaavat korjausta kilpailupolitiikan perussuuntaan.EU:n kilpailupolitiikan lähtökohta on kuluttajan suojeleminen. Jos yritykset fuusioituvat ja saavuttavat määräävän markkina-aseman alallaan, ne saavat ­otteen kuluttajasta. Kilpailun katoaminen antaa voittajalle hinnoitteluvoimaa.Kehitys ei ole kuluttajan etu. Eikä se ole tuottavuuden kannaltakaan toivottavaa. Määräävän markkina-aseman saavuttava voi tukahduttaa sen mahdollisuuden, että sen hallitsemalle markkinalle syntyisi uudella tavalla toimiva kilpailija.Kiinan taloudellinen maailmanvalloitus näyttää pakottavan Euroopan muutoksiin. Kiinalaiset yritykset ovat tehneet isoja investointeja länteen ja ostaneet yrityksiä. Ulkomaille menevät investoinnit tarvitsevat Kiinassa valtion hyväksynnän, ja parhaiten sen saa, jos investointi hyödyttää kommunistisen puolueen tulevaisuusvisioita. Jos hyödyttää, kiinalainen investoija saa investointilupansa ja voi yleensä luottaa valtion apuun.ämä ketju tuottaa EU:n kilpailupolitiikalle ison ongelman. Kiinalaiset investoijat eivät tule länteen samoin liiketaloudellisin perustein kuin läntiset investoijat yleensä. Takana on usein valtiollisia intressejä ja valtion tukea – jonka koko jää arvailujen varaan.Komissiossa ja muutamissa jäsenmaissa hahmotellaan mallia, joka antaisi nykyistä suuremmat oikeudet komissiolle puuttua EU:n ulkopuolelta tuleviin yrityksiin ja yritysostoihin. Komissio voisi vaatia yritysostoille tulevaa avaamaan rahoitustaan ja puuttua kauppaan, jos lännen markkinoille tuleva käyttää kotimaansa tukia painamaan tuotteittensa tai palveluittensa hintaa.Unionin kilpailupolitiikan tavoitteena on luoda tasapuolinen kilpailuasetelma kuluttajan edun nimissä. Kiinalainen kilpailu ei tähän tasapuolisuuden vaatimukseen asetu. Vaikka kilpailupolitiikan korjaus voidaan tulkita Kiinassa kauppa­sotiin kuuluvaksi iskuksi, epäreilua kilpailua vastaan kaivataan uutta suojausta.