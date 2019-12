Pääkirjoitus

Uusi tulokas Helsingin liikenteessä vaatii vielä opettelua

Sähköpotkulautojen

tulo liikenteeseen on ollut tämän vuoden helsinkiläisiä puheenaiheita. Tuntuu, että jokaisella on asiasta mielipide. Mitä kriittisempi, sitä äänekkäämpi.Uudenlaiselle liikkumistavalle on silti ollut kysyntää. Helsingin kaupunki on kerännyt sähköpotkulautoja vuokraavilta yrityksiltä tietoja, joiden mukaan marraskuun loppuun mennessä kulkupeleillä tehtiin lähes kaksi miljoonaa matkaa.Muutos vaatii kuitenkin totuttelua ja opettelua. Liian monelta unohtui omasta turvallisuudestaan huolehtiminen, eikä oma asema muun liikenteen osana loksahtanut heti kohdalleen.Kaupunki ja yritykset ovat nyt sopineet uusista toimintatavoista, jotka koskevat talvikautta. Sähköpotkulautojen enimmäisnopeus säädetään kesäkautta pienemmäksi, niiden määrää vähennetään ja huonojen kelien aikaan laudat otetaan kokonaan pois käytöstä.Tällä tavalla kaupunki opettelee uutta. Ongelmien välttämiseksi tarvitaan kuitenkin myös sähköpotkulautojen käyttäjien asennemuutosta. Laudalla liikutaan samoin ja samoilla väylillä kuin pyörillä.Erityisen tärkeää on ottaa muut huomioon. Keskelle jalkakäytävää lojumaan jätetty sähköpotkulauta saattaa olla vaarallinen varsinkin näkövammaisille.