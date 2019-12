Pääkirjoitus

oli jo nähtävissä, että tämänkertaiset neuvottelut uusista työehtosopimuksista voivat olla dramaattisia. Sitä kuitenkaan harva aavisti, että draaman ensimmäisessä näytöksessä eli Posti-kiistassa sivu­juonena on myös hallituksen vaihtuminen. Rakenne­muutoksen keskellä olevan yrityksen vaikeudet toki jo tiedettiin.Uusi hallitus saa huomenlahjakseen toisen näytöksen. Vientialat ovat sen pääosassa. Sovittelu ei tuonut viikonloppuna tulosta, joten maanantaina alkoivat lakot, joissa on mukana jopa 100 000 työntekijää. Kolmipäiväisten lakkojen jälkeen ovat vuorossa metsäteollisuudessa työnantajan julistamat työsulut.Työtaisteluille voi laskea ison hintalapun, mutta myös itse kiistan ytimessä on raha. Vientiteollisuus – erityisesti teknologiateollisuus – on perinteisesti ollut neuvottelukierroksen päänavaaja. Samalla syntyy korotustaso, josta otetaan mittaa seuraavissa neuvotteluissa.Ratkaisu vientialoille syntyy ennemmin tai myöhemmin, mutta työtaistelujen aiheuttamia kustannuksia tai korotusten tasoa on vielä vaikea arvioida. Paineet ovat kovat, sillä työnantajat näkevät edessä vaikeampia aikoja ja työntekijät poimivat taloudesta myönteiset merkit. Kumpikin osapuoli hakee menneiden vuosien kokemuksista perusteita omille ehdotuksilleen.keskimääräinen taso ratkeaa todennäköisesti ennen joulua, mutta sen jälkeen ovat vuorossa alat, jotka haluaisivat poiketa keskiarvosta.Palvelualojen Pam käy kamppailuun korotuksista vuodenvaihteen jälkeen, ja myöhemmin keväällä ovat vuorossa julkisten alojen neuvottelut, joissa palkansaajien vaatimukset ovat olleet jo etukäteen kovat.Näillä aloilla moni työnantaja eli kunta on jo valmiiksi taloudellisissa ongelmissa, joten mahdollisen lakkokevään seuraukset ovat viimeistään kesällä myös maan hallituksen murheita.Vaikka kunnissa on eri päättäjät kuin valtiolla, kuntien tärkeimmät tehtävät ovat lakisääteisiä. Viime kädessä vastuu niiden toteutumisesta on myös valtiolla. Uudistuksia odotellessa kuntien kriisi on muuttunut yhä akuutimmaksi.