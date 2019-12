Pääkirjoitus

Euroopan keskuspankki kaipaa uutta strategiaa

keskuspankin uusi pääjohtaja Christine Lagarde aikoo uudistaa keskuspankin strategian. Jo on aikakin. Nykyisellä, vuonna 2003 laaditulla strategialla on menty läpi finanssikriisin, velka­kriisin ja kriisimaiden hätäapuohjelmien sekä kulkeuduttu nollakorkojen aikaan – uuteen normaaliin, jossa inflaatio ei kiihdy.EKP seuraa euro­alueen hintavakautta. Reaalitaloudestakin pankki kantaa vastuuta, mutta tämä vastuu on tulkittu arvojärjestyksessä alempaan asemaan kuin inflaatiotavoite. Ongelma on se, että kun inflaatiotavoite on muuttunut ­kangastukseksi – noin kahden prosentin hintavauhtia ei saavuteta –, mandaatin pääkohta on pehmentynyt.Samaan aikaan EKP:n vastuu euro­alueen reaalitaloudesta on kasvanut. Euromaiden talouspolitiikka ei ole ottanut sitä yhteistä vastuuta, joka sille kuuluisi. EKP on ajautunut epätavanomaisissa rahapolitiikan operaatioissaan mandaattinsa reunoille ja jopa sen ylikin, ja pankin sisäiset ristiriidat ovat syöneet sen uskottavuutta euron puolustajana.Uusi strategia voi pitää sisällään inflaatiotavoitteen pyöristyksiä ja ilmastohuolien huomioimista, mutta ennen kaikkea sen pitäisi lujittaa EKP:n horjunutta uskottavuutta euron puolustajana.