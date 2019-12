Pääkirjoitus

Britannian vaaleissa ei ole odotettavissa voittajaa, vaan kaikki häviävät

torstaina järjestettävissä parlamenttivaaleissa ei oikeastaan ole voittajaa. Voittipa vaalit joko konservatiivit tai työ­väen­puolue, Britannia on vaalien jälkeen entistä enemmän ristiriitojen repimä, ja politiikka on muuttunut astetta likaisemmaksi. Parlamentarismin kehdossa nukutaan vaalien jälkeen huonosti.Jos vaaliennakoinnit toteutuvat, konservatiivit saavat voittonsa, mutta tavalla, joka ei ole eduksi kenellekään. Konservatiivien puheenjohtaja Boris Johnson on muuttanut vaalit brexit-vaaleiksi ja luottanut siihen, että brittien kärsimättömyys on jo suurempaa kuin rakkaus totuutta kohtaan.Johnson on hokenut ”get brexit done” -lausettaan (hoidetaan brexit maaliin) ja perustellut kykyään urakassa valheilla. Hän on muun muassa sanonut vievänsä EU-eron loppuun ensi vuoden aikana.Jos Britannian uudet kaupalliset sopimukset muun maailman kanssa tehdään vuodessa, se on maailmanennätys. Pienemmätkin tulleja ja yleisiä kauppaehtoja määrittelevät maiden väliset sopimukset ovat vaatineet useiden vuosien neuvottelut. Ja Britannialla ei kerta kaikkiaan ole varaa lähteä ulos ilman, että sillä olisi kattava uusi kauppasopimus Euroopan unionin kanssa.on myös kuvaillut vaalikampanjassaan, että EU:n kanssa tehty erosopimus ei vaikeuta Pohjois-Irlannin ja Britannian välistä kauppaa ja että sopimukseen kirjatut uudet tullirajat Irlanninmerelle ovat vain kirjaimia sopimuspaperilla.Niin ei ole: kauppa Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välillä vaikeutuu. ­Tämän tunnustaa jopa hallituksen oma brexit-osasto. Se muistuttaa, että John­sonin lupaus EU-eron viemisestä loppuun ensi vuoden kuluessa voi aiheuttaa isoja poliittisia ja juridisia ongelmia.Työväenpuolueelle ei odoteta vaalivoittoa. Puolue pystyy korkeintaan estämään konservatiivien brexit-projektin etenemisen. Työväenpuolueelle voitto ei ole oman linjan ja oman vaihtoehdon voitto vaan se, että konservatiivien linja pysyy jumissa.Oman linjan voittoa ei tule työväenpuolueelle siksikään, että oma linja suhteessa brexitiin on jäänyt epäselväksi.