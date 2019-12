Pääkirjoitus

Ministereille tulee palkallinen karenssi

Sanna Marinin

(sd) hallitus päätti heti ensimmäisessä istunnossaan, että ministereille tulee karenssi, jos he mielivät vaihtaa kesken ministeri­pestin toisen työnantajan palvelukseen.Toistaiseksi asiasta on vasta periaatepäätös, mutta lakiesitys on valmisteilla.Periaatepäätöksen mukaan ministerit sitoutuvat vapaaehtoisesti ilmoittamaan pääministerille ja valtion virkamieseettiselle neuvottelukunnalle aikeistaan siirtyä muihin tehtäviin. Ilmoitus pitäisi tehdä hyvissä ajoin etukäteen.Tarvittaessa neuvottelukunta voisi suosittaa puolen vuoden karenssia. Sen ajalta maksettaisiin vanhan tehtävän mukaista palkkaa. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos eturistiriitaa vanhan ja uuden tehtävän välillä ei pääse syntymään.Asia nousi pinnalle edellisen hallituksen loppuaikoina, kun liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) valittiin ruotsalaispankki SEB:n hallitukseen.Ministeri Sirpa Paateron (sd) entinen erityisavustaja Paavali Kukkonen lienee ensimmäinen, joka saa valtiolta karenssikorvausta. Hän siirtyy keväällä Elin­keinoelämän keskusliiton leipiin.Seuraavaksi saattaa alkaa yleinen paheksunta siitä, että poliittiselle eliitille maksetaan, vaikka ei tekisi mitään.