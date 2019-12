Pääkirjoitus

ja sen seuraukset koskettavat ihmisten elämää laaja-alaisesti. Myös toimen­piteet ilmaston­muutoksen hillitsemiseksi läpäisevät yhteis­kunnan eri sektorit energian ja ruuan tuotannosta liikkumiseen ja asumiseen.Ilmaston­muutoksesta seuraavat ongelmat ovat olleet tiedossa jo vuosi­kymmeniä, mutta hyvin pitkään asia kiinnosti lähinnä ympäristöasioihin perehtyneitä tutkijoita, päätöksentekijöitä ja kansalaisia. YK:n ilmastokokouksia on vedetty enimmäkseen ympäristöministerien johdolla, vaikka kyse ei ole pelkästään ympäristönsuojelusta.Espanjan pääkaupungissa Madridissa perjantaina päättyvää YK:n ilmasto­kokousta voi pitää jonkinlaisena käännekohtana. Ensimmäistä kertaa 25 vuoteen ilmastoneuvotteluihin on osallistunut myös valtiovarainministereitä eri maista.Tätä voi pitää yhtenä merkkinä siitä, että kasvava joukko maita ottaa ilmastonmuutoksen aiempaa vakavammin. Valtiovarainministerien yhteistyöstä sovittiin viime vuonna, ja yksi aloitteentekijä oli tuolloinen Suomen valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok). Aluksi mukana oli ministereitä 23 maasta, mutta nyt Madridissa heitä on ollut jo 51 maasta.Madridin kokouksen asialista on hyvin tekninen. Keskeisimpiä aiheita ovat olleet päästövähennysten kansainväliset siirrot eli markkinamekanismit. Aihetta on luontevaa käsitellä myös valtiovarainministerien kesken. Markkinamekanismeista yritettiin sopia jo Pariisin ilmastosopimusta laadittaessa sekä viime vuonna Puolan Katowicessa, mutta tuloksetta.konkreettisemmiksi ilmaston­muutoksen vastaiset toimet muuttuvat, sitä enemmän niissä on kyse taloudesta. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen ei ole mahdollista ilman taloudellisia ohjauskeinoja. Muutoksen toteuttaminen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla vaatii sekin talouspoliittisia ratkaisuja.Ilmastokokousten heikkoutena voi pitää sitä, että kaikki maat eivät ole yhtä aktiivisia. Intia, Kiina, Brasilia ja Yhdysvallat ovat suuria päästöjen aiheuttajia, mutta ne lipeävät rivistä. Kaikkien maiden yhteistä näkemystä on vaikea saavuttaa, minkä vuoksi ongelman ratkaisujen etsintä kaipaa edelläkävijöitä.