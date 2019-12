Pääkirjoitus

Tarkkana taksin kyydissä

Alkava

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

viikonloppu lienee pikku­joulu­kauden loppuhuipennus. Liikkeellä on runsaasti juhlijoita, erityisesti kaupunkien keskustoissa.Jos juhlaa varten on pantu parempaa päälle, ei kotiinpaluu julkisilla kulku­neuvoilla välttämättä houkuta. Kellokin saattaa olla paljon. Mieleen helposti tulee taksiin turvautuminen.Taksilaki uudistui viime vuoden heinäkuussa. Uudistusta ajoi silloinen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk).Alusta pitäen pitäen taksiuudistuksesta on kuulunut moitteita niin kuljettajilta kuin asiakkailtakin.Uudistuksen oli tarkoitus purkaa sääntelyä ja vapauttaa ala kilpailulle.Uudistuksen myötä myös hinnoittelu vapautui. Tarkoitus oli, että kilpailu pudottaa kyytien hintoja, mutta tilastot ­kertovat päinvastaista.Varsinkin viikonloppuöisin kotimatkan hinta saattaa nousta pilviin.Nykyinen hallitus on luvannut korjata taksilakiin jääneet puutteet. Laki kuuluukin niihin, jotka ehdottomasti sietää korjata edellisen hallituksen jäljiltä.Siihen asti kyytiin nousevia voi vain kehottaa olemaan tarkkana, ettei maksun suuruus perillä pääse pilaamaan juhlamieltä.