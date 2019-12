Pääkirjoitus

Pääministeri Boris Johnson sai äänestäjiltä vallan mutta myös suuremman vastuun

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

V

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

pääministeri Boris Johnson ja hänen konservatiivipuolueensa saavat kiittää torstain vaalivoitosta kahta asiaa: äänestäjien tukea ja maan vaalijärjestelmää.Kahtia jakautuneessa maassa konservatiivit olivat EU-eron kannattajille luonteva valinta. Aiemmin erimielisestä puolueesta oli siivottu yhden asian liike. Kun vielä samalla linjalla oleva Brexit-puolue antoi ratkaisevissa vaalipiireissä tilaa konservatiiveille, voitto oli ylivoimainen.Brexitin vastustajien olisi pitänyt yhden edustajan vaalipiireissä tukea toisiaan, jotta kansan toinen puolikas olisi saanut vahvemman aseman parlamenttiin. Sellaista taktikointia ei nähty. Markkinamyönteisten ja politiikan keskikentällä olevien liberaalidemokraattien äänestäjien olisi silloin pitänyt tukea työväenpuoluetta. Sen johtaja Jeremy Corbyn on brexit-kannassaan parhaimmillaankin vain häilyvä mutta talouslinjassaan jopa tyylipuhtaan sosialistinen.Konservatiivien lupaukset EU-eron tuomasta uudesta kukoistuksen ajasta toivat menestystä perinteisillä työläisalueilla, kun taas työväenpuolue sai harvoja voittojaan Suur-Lontoossa. Polarisoituminen noudatti siis samantyyppistä kaavaa kuin Yhdysvalloissa.aalituloksen välittömin seuraus on, että Johnsonin neuvottelema brexit-sopimus menee nyt läpi parlamentissa ja Britannian EU-jäsenyys lakkaa.Sopimus koskee kuitenkin vain siirtymäkautta, ja varsinainen urakka on vasta edessä. Britannian pitäisi päästä sopuun pysyvästä suhteestaan EU:hun. Sen pitäisi sopia myös kauppajärjestelyistä muun maailman kanssa. Rutiinia tähän ei ole, sillä EU on tähän asti vastannut kauppaneuvotteluista myös brittien puolesta.Vaalikampanjoista on turha päätellä, mitä tapahtuu EU-eron jälkeen. Britteihin ei kohdistunut vaalivaikuttamista ulkomailta, vaan pääpuolueet itse puhuivat viime viikkoina niin paljon läpiä päähänsä, että faktantarkistajat ja mainonnan eettiset valvojat joutuivat nostamaan kätensä pystyyn.Johnsonin ei tarvitse enää hakea parlamentissa tukea muilta, mutta nyt hän joutuu itse kantamaan vastuun päätöksistä. Se on hänelle aivan uusi rooli.