osa SAK:laisen Teollisuusliiton ja saman alan toimihenkilöliittojen lakoista teknologiateollisuuden yrityksissä päättyi torstain vastaisena yönä.Saman tien alkoi työnantajan työsulku mekaanisen metsäteollisuuden yrityksissä. Sielläkin on vastassa Teollisuusliitto.Työsulku kestää näillä näkymin kuusi päivää, ja se koskee noin 4 300:aa ihmistä. Tilanteen purkautuminen ei tässä vaiheessa näytä todennäköiseltä.Taannoisen fuusion vuoksi Teollisuusliitto edustaa paitsi entistä Metalliliittoa myös entisiä Puuliittoa ja Kemianliittoa.Teollisuusliiton neuvottelut Teknologiateollisuuden kanssa ovat pisimmällä. Niiden määräaika kun päättyi jo lokakuun lopussa.Kemianteollisuuden ja mekaanisen metsäteollisuuden vanha sopimus päättyi sen sijaan vasta pari viikkoa sitten.Teollisuusliiton neuvottelutilanne on tällä kertaa poikkeuksellisen vaikea. Teknologiateollisuuden sopimuksessa niin sanotut kiky-tunnit poistuivat vuodenvaihteessa, mutta muilla teollisuudenaloilla niistä ei ole vielä sovittu mitään.Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto on tosin sanonut, että kiky-tunnit loppuvat kaikilla liiton sopimusaloilla.