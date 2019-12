Taktikoinnin sijaan al-Holin kysymyksessä on noudatettava kestäviä periaatteita Lasten oikeudet on turvattava, ja samalla on huolehdittava myös turvallisuudesta. Se voi olla vaikeaa, osin jopa epäsuosittua, mutta oikeusvaltiossa kuitenkin välttämätöntä. Se on myös moraalisesti kestävin linja.