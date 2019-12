Pääkirjoitus

Ilmastonmuutoksen vastainen työ ei pysähtynyt

ilmastokokous venyi yli määräajan, mutta kokousväki ei siitä huolimatta päässyt iloitsemaan merkittävistä yhteisistä saavutuksista ja julkilausumista. Vaikka lopputulos on tältä osin pettymys, on tärkeää huomata, että ilmastonmuutoksen vastainen työ ei ole pysähtynyt.Madridin kokouksessa suuri joukko maita oli valmis sitoutumaan uusiin päästövähennyksiin. Myös EU kuului tähän joukkoon. Pieni ryhmä maita esti yksimielisyyden ja asiaa lykättiin vuodella. Vastustajien joukossa oli suurimpia ilmastopäästöjen aiheuttajia: Kiina, Yhdysvallat, Brasilia, Saudi-Arabia ja Australia.Osallistujamaat eivät edistyneet myöskään päästökaupan kansainvälisen markkinamekanismin luomisessa. Ratkaisujen lykkäämiseen liittyy kuitenkin enemmän mahdollisuuksia kuin huonoiksi tiedettyjen sääntöjen luomiseen.Vastustuksesta huolimatta yksikään maa ei voi väistää ilmastonmuutoksen painetta ja sen nousemista sekä kansainvälisen politiikan että kaupan asialistalle. Yhdysvallat vetäytyy näillä näkymin vuoden kuluttua Pariisin ilmastosopimuksesta, mutta lukuisat amerikkalaiset suuryritykset, kaupungit ja osavaltiot ovat sitoutuneet ilmastonmuutoksen torjumiseen.EU:n komissio julkisti Madridin kokouksen kuluessa esityksensä Euroopan vihreästä ohjelmasta. Sitä voi pitää kunnianhimoisena harppauksena kohti ilmaston ja ympäristön kannalta kestävämpää taloutta, vaikka moni asia jää jatkotyön varaan. Eurooppa-neuvosto myös päätti, että Eurooppa on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.lupaa myös hiilitulleista esitystä, joka tasaisi eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä suurempien päästöjen maiden, kuten Kiinan, tuotteiden kanssa. Päästövähennykset noussevat siten esiin EU:n ja Kiinan kauppaneuvotteluissa, eikä Kiina pääse väistämään kysymystä.Ilmastonmuutoksen torjuminen ravistelee talouden rakenteita, koska fossiilinen energia pitäisi korvata muilla energialähteillä. Muutos vaatii isoja taloudellisia panostuksia, mutta tarjoaa edellä­kävijöille etulyöntiaseman uuden teknologian kehittämisessä.