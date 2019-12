Pääkirjoitus

Uusi hallitus voisi unohtaa Rinteen rahastoidean

Pääministerin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

V aikka

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

vaihtumisen seurauksista on toistaiseksi vasta arvailuja. Sanna Marinin (sd) hallitus noudattaa kuulemma Antti Rinteen (sd) hallitus­ohjelmaa pilkulleen. Mutta toden­näköisesti – ja toivottavasti – muutama Rinteen idea katoaa vaivihkaa päivä­järjestyksestä.Yksi tällainen katoamaan joutava ehdotus on Rinteen esitys, jonka mukaan eläkerahastoista voitaisiin irrottaa vuosittain 200–300 miljoonaa euroa eläkkeiden korottamiseen. Rinteen ehdotus tuli niin hallituskumppaneille kuin työmarkkinajärjestöillekin pyytämättä ja yllätyksenä. Ne harasivat vastaan: osa vastusti näkyvästi, osa jätti näkyvästi tukematta ideaa ja vaikeni. Tuolloin Sdp:tä ja hallitusyhteistyötä yritettiin vielä suojella.Pääministerin vaihdos ei ole nuorentanut Sdp:tä – ainakaan vielä. Sdp:n jäsenistö on iäkästä, joten eläkelupaukset maistuvat monille. Mutta jos puolue haluaa kasvattaa ja nuorentaa kannattajakuntaansa, sen pitää puhua nuorille. Nyt Sdp:llä olisi tähän sopiva pääministeri.Eläkerahastoja kartutetaan nykyisiä nuoria varten. Rahastojen purkaminen voisi johtaa ongelmiin 2040-luvulla ja tämän ajankohdan jälkeen. Tuolloin rahastoista ja niiden tuotoista maksetaan jo kymmenesosa eläkkeistä. Osuus on paljon suurempi kuin nyt.Syntyvyyden kuihtuminen johtaa joka tapauksessa siihen, että vaikka rahaa ei rahastoista otettaisikaan, maksupaine kasvaa. Maksajien määrä pienenee ja saajien joukko suurenee huoltosuhteen heikentyessä.nykyiset nuoret eivät vielä olisikaan eläkkeellä rahastojen purkautumisen kiihtyessä, he joutuvat maksamaan yhä suurempia eläkemaksuja. Ja mitä enemmän rahastoja purettaisiin, sitä suuremmiksi maksut kävisivät.Työnantajien kasvavat maksuosuudet voivat olla pois työllisyysasteesta ja työntekijöiden kasvavat maksuosuudet kansantaloutta ruokkivasta kulutuksesta.Eläkejärjestelmä perustuu sukupolvien väliseen solidaarisuuteen. Jos Sanna ­Marin haluaa vahvistaa tätä solidaarisuutta sekä rahallisesti että henkisesti, hän unohtaa Rinteen esittämän eläke­rahastoidean.