Pääkirjoitus

Työmarkkinoilla odotetaan, syntyykö teknologiateollisuuteen jouluksi sovinto

Valtakunnansovittelija

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

Vuokko Piekkala on jatkanut tällä viikolla SAK:laisen Teollisuusliiton ja työn­antaja­liitto Teknologiateollisuuden välisen työriidan sovittelua. Edistymisestä ei ole ollut paljon kerrottavaa.Loppuviikosta sovittelua pitäisi jatkaa myös Teollisuusliiton ja Kemianteollisuuden välillä, ellei aikatauluihin tule muutoksia. Pienempien alojen sovittelua on jo siirretty teknologiateollisuuden sovittelun tieltä.Suma seisoo, koska kaikki odottavat teknologiateollisuuden ratkaisua. Se on perinteisesti toiminut työmarkkinakierroksen päänavaajana ja antanut vertailukohdan kaikille muille aloille. Lisäksi teknologiateollisuuden sopimuksessa ovat ­auki enää palkankorotukset. Muilla aloilla edessä on vielä vääntö siitä, mitä tehdään kilpailukykysopimuksen palkattomille lisätyötunneille.Neuvotteluja teknologiateollisuuden uudesta sopimuksesta on käyty jo elokuun lopulta lähtien. Tämän kuun alussa Piekkala jätti jo yhden sovintoehdotuksen, jonka Teollisuusliitto hylkäsi. Sovintoehdotuksen palkankorotukset olivat vain karvan verran yli sen, mitä Teknologiateollisuus oli tarjonnut. On epävarmaa, syntyykö teknologia­teollisuuteen sovinto vielä ennen joulua.