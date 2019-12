Pääkirjoitus

Saattohoidon suositukset on otettava käyttöön

Eduskunta

L ähestyvää

sai muutama vuosi sitten käsiteltäväkseen kansalais­aloitteen, jossa esitettiin eutanasian laillistamista tietyissä rajatuissa tilanteissa. Esitys hylättiin, mutta keskustelu nosti uudella tavalla esiin saattohoidon puutteet.Eduskunta edellyttikin, että valtio­neuvosto asettaa laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita.Asiantuntijaryhmä julkisti tällä viikolla suosituksensa. Työryhmä on tehnyt perusteellista työtä ja esittää muun muassa 21-kohtaisen listan elämän loppuvaiheen hoidon laatukriteereistä.Keskeisin ehdotus on, että jokaiseen sairaanhoitopiiriin perustetaan palliatiivinen keskus. Sen täytyisi huolehtia, että kaikissa kyseisen alueen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yksiköissä on riit­tävät valmiudet tarjota elämän loppu­vaiheen hoitoa.Selvitystyö vahvisti käsitystä, että saattohoidon ja palliatiivisen eli oireen­mukaisen hoidon saatavuudessa on huomattavia alueellisia eroja. Kansalaiset ovat siten elämän loppuvaiheessa hyvin eriarvoisessa asemassa.Joka vuosi noin 30 000 suomalaista tarvitsee palliatiivista hoitoa kuoleman lähestyessä. Suuri osa heistä on vanhuksia, jotka asuvat joko ympärivuorokautisessa palveluyksikössä tai kotona koti­palvelujen turvin. Kuolevia ikäihmisiä kuljetetaan varsin yleisesti sairaaloiden akuuttiosastoille, vaikka siitä ei ole heille hyötyä.kuolemaa ei terveydenhuollossa aina tunnisteta ajoissa, ja kuolevaa potilasta yritetään hoitaa parantavasti silloinkin, kun olisi pitänyt jo siirtyä oireenmukaiseen hoitoon.Terveydenhuollon perustehtävä on parantaa ihmisiä, joten palliatiivinen hoito vaatii erityistä osaamista. Työryhmä esittääkin systemaattista perusopetusta sekä täydennys- ja erikoistumiskoulutusta ammattihenkilöstölle. Työryhmä on myös eritellyt neljä eri vaativuustasoa saattohoidolle. Suositukset parantavat saattohoidon laatua merkittävästi, joten ne on syytä ottaa myös käyttöön.