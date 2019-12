Pääkirjoitus

Valtakunnanoikeus on Yhdysvalloissa politiikan jatkamista toisin keinoin

jää Yhdysvaltojen historiaan ainakin siten, että hänestä tulee kolmas presidentti, joka joutuu tekojensa takia valtakunnan­oikeuteen.Hänestä ei kuitenkaan tule ensimmäistä valtakunnanoikeudessa tuomion saanutta presidenttiä, sillä käsittely tapahtuu senaatissa, jossa republikaaneilla on enemmistö. Parinkymmenen republikaanisenaattorin pitäisi liittyä demokraattien rintamaan, jotta riittävä enemmistö Trumpin tuomitsemiseen löytyisi.Vaikka käsittelyn nimi ja osin myös muodot viittaavat oikeuslaitokseen, prosessi on kokonaisuudessaan hyvin poliittinen. Se noudattaa tarkasti kahden pääpuolueen rajalinjaa.Aiemmin demokraatit ja republikaanit olivat ideologisesti osin limittäin. Nyt puolueiden ero on kasvanut, ja republikaaneista on tullut yhä trumpilaisempia.Virkasyytteen taustalla olevat epäilyt oman edun ja maan ulkopolitiikan koplaamisesta ovat vakavia, mutta valitettavasti tarina antaa huonot opetukset.Poliitikot eivät pysty irrottautumaan puoluerooleistaan edes silloin kun pitäisi. Virkasyytteestä tulee käyttökelpoinen politiikan väline, ja oman puolueen tarjoama suoja antaa tuleville presidenteille tilaa toimia lähes miten hyvänsä.