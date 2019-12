Pääkirjoitus

Uudenmaan erillisratkaisu ei ota kantaa soten rahoitukseen

Selvitys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

S

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

Uudenmaan erillisratkaisusta sote-uudistuksessa on valmistunut. Sen mukaan Uusimaa ei olisi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuussa yhtenäinen maakunta, vaan vastuu jaettaisiin neljälle itsehallintoalueelle ja Helsingin kaupungille.Aluejako vastaa Uudenmaan kuntien jo viime keväänä esittämää mallia. Tosin Uudenmaan kunnat olisivat toivoneet hallintomalliksi kuntayhtymiä, mutta ne on todettu perustuslain ja tulevan rahoitusjärjestelmän kannalta ongelmallisiksi.Esitys on hallituksen kädenojennus Uudenmaan kuntapäättäjille, jotka ovat pitäneet yhtenäistä itsehallintoaluetta tällä alueella ongelmallisena. Perustelut erillisratkaisulle ovat ensisijaisesti poliittisia, eivät niinkään sote-palveluiden tarpeista lähteviä.Uudenmaan erityispiirre on se, että Helsinki on asukasmäärältään jo yksin suurempi kuin yksikään toinen maakunta. Helsinki haluaa pitää järjestämisvastuun itsellään. Uudenmaan muut kunnat eivät halua samaan alueeseen Helsingin kanssa peläten helsinkiläisten liiallista valtaa päätöksenteossa.Esityksen mukaan erikoissairaanhoidosta vastuussa oleva Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) vastaisi lakisääteisesti kiireellisestä, vaativasta ja yliopistosairaalalle kuuluvasta erikoissairaanhoidosta. Tämän lisäksi erikoissairaanhoidon järjestämisvastuuta olisi myös itsehallintoalueilla. Ratkaisu turvaa Husin yhtenäisyyden mutta rakentaa ylimääräistä byrokratiaa eikä vastaa sote-uudistuksen tavoitetta siirtää kaikkien palvelujen järjestämisvastuu yksiin käsiin.ote-asiantuntijoiden aikanaan esittämän näkemyksen mukaan korkeintaan 12 sote-palveluista vastaavaa aluetta koko maassa olisi sopiva määrä. Uudenmaan erillisratkaisu kasvattaisi vastuualueiden määrän kaavailluista 18:sta peräti 22:een.Keskeinen kysymys palvelujen järjestämisessä on niiden rahoitus, johon Uudenmaan ratkaisu ei ota kantaa. Se ratkaistaan koko maan osalta samalla tavalla. Todennäköisin vaihtoehto ainakin aluksi on valtion kautta tuleva rahoitus. Itsehallintoalueiden verotusoikeuttakin varmasti selvitetään. Malli tuskin miellyttää Helsinkiä, Espoota ja Vantaata.