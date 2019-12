Pääkirjoitus

Sähköliiton pitkä lakko on luonteeltaan toisenlainen

Teollisuusliiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

M

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

ja työnantajien Teknologiateollisuuden välistä työriitaa on seurattu työmarkkinoilla niin tiiviisti, että toinen SAK:lainen ammattiliitto, Sähköliitto, on saanut jatkaa lakkoaan rauhassa.Keskiviikkona Sähköliitto kertoi laajentavansa ja jatkavansa lakkoa tammikuun loppuun asti. Muut teollisuudenalat odottavat teknologiateollisuuden sopimusta saadakseen suuntaviivat seuraavan sopimuskauden palkankorotuksille.Sähköliitto on lakossa osasta työpaikkoja järjestöpoliittisten syiden vuoksi.Liitto haluaa työpaikoille oman pääluottamusmiehen, vaikka sen työehtosopimus on käytännössä sama kuin Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden sopimus. Vähäiset erilaiset kohdat on sovittu erikseen pöytäkirjalla. Työehtosopimukset yhdistettiin kaksi vuotta sitten.Sähköasentajat irtaantuivat silloisesta Metalliliitosta vuonna 1955.Sähköliitto nousi julkisuuteen marraskuussa. Sen kerrottiin maksavan 200 euroa avustusta lakkopäivältä, suunnilleen yhtä paljon kuin liiton jäsenet saavat palkkaa normaalista työvuorosta ilman lisiä.Työ- ja elinkeinoministeriö päätti siirtää lakon alkua 5. joulukuuta asti.eneillään oleva neljän viikon lakko osuu ajankohtaan, jossa on useita rahakkaita arkipyhiä: itsenäisyyspäivä, ensi viikon joulunpyhät sekä uusivuosi. Niiltä päiviltä saisi korotetun palkan. Lisäksi sähköliittolaiset menettävät lakon ajalta 2,5 lomapäivää kuukaudelta ja vielä lomapalkan korotuksen samalta ajalta. Työmarkkinoilta onkin kuulunut huhuja lakkorintaman rakoilemisesta.Sähköliitto halusi tiettävästi lyhentää lakon kaksiviikkoiseksi. Se ei kuitenkaan onnistu ilman työnantajan suostumusta, kun lakkovaroitus on kerran annettu.Sähköliiton pörhistymisen on arveltu johtuvan siitä, että liiton puheenjohtajan paikka on katkolla ensi kesänä.Nykyinen puheenjohtaja Sauli Väntti valittiin tehtäväänsä vasemmistoliittolaisten ja demareista eronneen porukan äänillä.Entä lakon seuraukset? Ainakin työnantaja näkee perusteita vaatimuksilleen lakko-oikeuden rajaamisesta.