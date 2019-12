Pääkirjoitus

Liian harva pyrkii Lähi-idässä kohti rauhaa

Lähi-itä

T ilanteen

on säilyttänyt ajan­kohtaisuutensa jo parintuhannen vuoden ajan. Joulun tapahtumat sijoittuvat samoille seuduille, jotka tuottavat uutisia – usein hyvin ikäviä – myös nykyaikana.Tämä vuosi ei ole ollut alueelle kovin myönteinen. Yhdysvaltojen ja Iranin väliset suhteet ovat kiristyneet, Turkki on tuonut joukkonsa Syyrian puolelle, Syy­rian sisällissota jatkuu, palestiinalais­alueilla on levotonta, eikä Lähi-idän rauhanprosessin uskottavuudesta ole paljon jäljellä.Valtapelit ohjaavat valtioiden toimintaa, kun Iran kasvattaa vaikutusvaltaansa shiiamuslimien kautta ja Israel ja Saudi-Arabia pyrkivät estämään sitä Yhdys­valtojen taustatuella.Alueen asukkaat kärsivät jatkuvista sotatoimista, yksittäisten aseellisten ryhmien iskuista, terrorismista ja epävarmuudesta, joka estää oman yhteiskunnan rakentamisen.Yhdysvallat pyrki 1970-luvulta lähtien etsimään ratkaisua, jonka avulla Israel, sen naapurimaat sekä palestiinalaiset saisivat elää rauhassa. Optimismi kasvoi 1990-luvun mittaan, mutta sen jälkeen eteneminen on pysähtynyt. Harva asia yhdistää Yhdysvaltojen presidenttejä Barack Obamaa ja Donald Trumpia, mutta Lähi-idässä he ovat olleet passiivisia. Nyt Yhdysvaltojen jättämällä tyhjällä tilalla on monta täyttäjää Venäjästä lähtien.toivottomuuden toistaminen on helppoa, mutta siitä ei ole apua. Lähi-itä ansaitsisi uuden alun rauhanprosessilleen.EU:n kannattaisi olla nykyistä aktiivisempi jo oman etunsa takia. Lähi-idän levottomuus heijastuu myös Eurooppaan pakolaisten, terrorin uhkan ja yleisen epävakauden kautta.Tähän asti on totuttu siihen, että rauhanprosessin moottori on Yhdysvalloissa. Maalla on tiiviit suhteet Israeliin sekä taloudellista ja sotilaallista mahtia. Aloitteet ovat tulleet Washingtonista.EU ei ole sotilaallinen toimija, mutta taloudellisena toimijana ja alueen kehittämisen kumppanina se on houkutteleva. Kyse voi olla samantyyppisestä yhteis­työstä, jota unioni rakentaa Afrikan kanssa. Perustelukin on sama: tärkeä alue ja aivan naapurissa.