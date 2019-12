Pääkirjoitus

Kun Turkin johtajien suosio heikentyy, uhkailu kiihtyy

EU-johtajat tekivät Turkin kanssa kaupan Syyriasta sotaa pakenevien patoamisesta Turkkiin, he tulivat tarjonneeksi Turkille keinon kiristää länttä. Tarvitaan vain autoritaarinen johtaja, paljon pakolaisia ja akuutti tarve saada myönnytyksiä – tai lisää rahaa – Länsi-Euroopalta.EU-huippukokous päätti kolmisen vuotta sitten, että unioni maksaa Turkille kolme miljardia euroa, jos se patoaa tulijat omalle maaperälleen. Toiset kolme miljardia luvattiin vuosille 2018 ja 2019. Päätös tehtiin vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen, kun kriisi horjutti Euroopan maiden poliittista tasapainoa.Linjausta voi kuvata siten, että siinä pantiin Euroopan rajat kiinni ulkoistamalla vastuu pakolaisista Turkille. Patoaminen on toiminut: Eurooppaan tulevien pakolaisten määrä on vuoden 2015 jälkeen vähentynyt selvästi. Syyrian sotaa paenneita on Turkissa noin 3,6 miljoonaa.Taistelujen kiihtyminen Syyrian Idlibin maakunnassa johtanee Turkkiin matkaavien pakolaisten määrän kasvuun. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ilmoitti viime viikolla, että Idlibin sotatoimien seuraukset ja pakolaisvirrat eivät jää pelkästään Turkin ongelmiksi. Seuraukset tuntuvat Euroopassa, erityisesti Kreikassa, hän varoitti.Ei ole ensimmäinen kerta, kun Erdoğan käyttää pakolaisia kiristyskeinona saadakseen rahaa länneltä. Syyskuussa hän varoitti aukaisevansa portit, jos länsi ei tue hänen suunnitelmaansa siirtää Syyriasta paenneita Pohjois-Syyriaan, Turkin kurdeilta valtaamille alueille.hkailun kiihtymisen taustalla on muitakin akuutteja trendejä kuin Idlibin pommitukset. Erdoğanin ja hänen puolueensa AKP:n suosio heikentyvät. Heikentyminen on yhteydessä Turkin talouteen.Turkin bruttokansantuote nousi kyllä kolmannella vuosineljänneksellä taantumasta niukasti plussalle, mutta tilanne on epävakaa. Liiran arvo on heikentynyt, ja kotitalouksien sekä yritysten luottamus Turkin talouden tulevaisuuteen on heikkoa. Hallituksen talousennusteista näkee, millaisen kasvun se olettaa turvaavan nykyisen päättäjistön suosion. Ensi vuodelle ennustettu viiden prosentin kasvu ei näytä todennäköiseltä.