Suurin vastuu ilmastonmuutoksen torjunnassa on poliittisen ja taloudellisen vallan käyttäjillä Päättyvän vuoden aikana huoli ilmastonmuutoksesta on noussut aiempaa voimakkaammin esiin. Keskustelussa vilisee tieteellisiä termejä, jotka voivat hämmentää ja jopa ahdistaa suurta yleisöä. Kauhukuvien maalailun sijaan on yhä tärkeämpää keskittyä ratkaisuihin.