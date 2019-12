Pääkirjoitus

HK Scan parantaa juoksuaan, kun sikarutto nostaa Kiinassa ruoan hintaa

päättäjät seuraavat tarkasti kiinalaisten elämässä kaikkia mahdollisia muutoksia, jotka voisivat kasvattaa tyytymättömyyttä maan päättäjiä kohtaan. Monet uhkista eivät ole konkreettisia, mutta yksi niistä on erittäin konkreettinen: sika.Afrikkalainen sikarutto on vienyt arviolta puolet Kiinan sioista, eikä epidemia ole pysähtynyt. Ison vastuun tästä kantaa liian hitaasti reagoinut ja alemmille hallinnon tasoille vastuun vastatoimista sälyttänyt ylin johto Pekingissä.Sianliha on kiinalaisissa ostoskoreissa niin olennainen hyödyke, että se määrittelee kiinalaisten elinkustannusten yleistä kehitystä. Sianlihan hinta on ollut kovassa nousussa, ja elinkustannuksia kasvattavat kauppasodat, jotka kohottavat monien muidenkin elintarvikkeiden hintoja.Sianlihan saatavuus on Kiinan päättäjille kansallisen turvallisuuden kysymys. Nyt saatavuus ja turvallisuus ovat vaarassa, ja hätävarastoja otetaan käyttöön.Kiinaan sianlihaa vievien suomalaisten lihatalojen intressi on toinen kuin Kiinan päättäjillä. Tyytymättömyyden kasvua pelkäävä kommunistinen puolue pienentää sianlihan tuontitulleja vuoden alusta lähtien. On mahdollista, että kiinalainen pystyy syömään jopa kriisiyhtiö HK Scanin tuloskuntoon.