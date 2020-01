Pääkirjoitus

Päätöksenteko olisi helppoa, jos pitäisi vastata vain yhteen hankalaan kysymykseen kerrallaan

Olennaista

Kun 2010-luku vaihtuu 2020-luvuksi, saattaa tuntua kuin olisi ottanut pitkän loikan kohti tulevaisuutta. Kovin harva muutos kuitenkin riippuu vuosiluvusta. Tulevaisuutta muokkaavat voimat eivät käännä suuntaansa hetkessä.Tämä näkyy hyvin, kun vertaa Sitran tänään julkaistua megatrendien päivitystä edelliseen versioon, joka julkistettiin vuonna 2017. Trendit ovat hyvin pitkälle samoja. Se on luonnollista, sillä megatrendi pyrkii tiivistämään monesta tekijästä koostuvan laajan muutoksen kaaren. Jos ne vaihtuisivat vuosittain, kyse olisi tuuliviiristä.Siksi megatrendit eivät ole varsinaisia yllätyksiä. Ympäristökysymykset, varsinkin ilmastonmuutos, verkostomaisen vallan kasvu, väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen, talousjärjestelmän suunnan etsiminen ja teknologian sulautuminen osaksi yhteiskuntaa ja arkea ovat ilmiöitä, joista on ollut puhetta pitkin matkaa.on kuitenkin yrittää hahmottaa maailman muutosta kokonaisuutena. Kun päivittäisessä uutisvirrassa vastaan tulee pieniä ja suuria asioita sattumanvaraisessa järjestyksessä, mittakaavan antaminen ja keskinäisten riippuvuuksien kuvaaminen auttavat ajattelun jäsentämisessä.Perehtyminen auttaa havaitsemaan, että kyse ei ole toisistaan irrallisista ilmiöistä vaan suomalaisten edessä olevat suuret teemat liittyvät toisiinsa.Jos ja toivottavasti kun ilmastonmuutosta ryhdytään torjumaan toden teolla, se ei kohtele kaikkia ihmisiä samalla tavalla. Ilmastopolitiikkaa ei voi tehdä irrallaan tulonjakokysymyksistä, sosiaalipolitiikasta tai aluepolitiikasta.Sama koskee työelämää. Sen paljon puhuttu muutos ei tapahdu vai työpaikkojen seinien sisällä, vaan väestörakenteen muutos ja teknologia muokkaavat työn tulevaa roolia yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä.Päätöksenteko olisi huomattavasti helpompaa, jos pitäisi vastata vain yhteen hankalaan kysymykseen kerrallaan. Silloin alkavasta kymmenluvusta voisi irrottaa yhden vuoden työelämän uudistamiseen, yhden ruoantuotannon uudistamiseen, yhden poliittisen järjestelmän uudistamiseen ja yhden talousjärjestelmän uudistamiseen.Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Tiukkoja neuvotteluja kuvataan usein sanomalla, että mitään ei ole sovittu, ennen kuin kaikki on sovittu. Yhteiskunnan uudistamisessa asetelma on vielä monimutkaisempi. Sen jälkeen kun kaikesta on kertaalleen sovittu, edessä ovat uudet keskustelut samoista teemoista mutta paremmilla tiedoilla. Ja hetken kuluttua havaitaan, että ratkaistavaksi on tullut niiden lisäksi aivan uusia ilmiöitä.valla tätä kokonaisuutta sitten pitäisi lähestyä? Onneksi yhteiskunnallisen päätöksenteon tuotekehitystä on tehty jo pitkään.Riippumaton tutkimus on tärkeä pohja vaikeiden kysymysten käsittelylle. Tutkimus tuottaa tietoa, haastaa itseään ja korjaa vanhentuneiksi osoittautuneita käsityksiä.Demokratiassa poliittiseen järjestelmään on sisäänrakennettuna pyrkimys tehdä päätöksistä hyväksyttäviä. Vallanpitäjät ovat koko ajan julkisen arvioinnin kohteena, ja äänestäjät antavat säännöllisin väliajoin arvionsa ja jakavat voimasuhteet uusiksi.Usein poliittisen päätöksenteon ongelmaksi kuvataan sitä, että päättäjä on epävarma asemastaan eikä pysty siksi tekemään niin kuin kokee oikeaksi.Kyse on kuitenkin näkökulmaharhasta. Demokratiassa muutoksen ytimessä ei ole se, miten päätöksentekijälle käy, vaan millaisia päätöksiä syntyy ja miten niille hankitaan hyväksyttävyys. Se on aina hankalaa ja työlästä, mutta lopulta ei kuitenkaan mahdotonta.