Pääkirjoitus

Asuntolaintojen korkovähennys hiipuu pian kokonaan pois

Vuodenvaihteessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

moni kansan­edustaja halusi muistuttaa äänestäjiään eduskunnan tekemistä päätöksistä. Hallitus­puolueiden edustajat kertoivat useiden sosiaali­etuuksien paranemisesta. Oppositio nosti esiin esimerkiksi kotitalousvähennyksen pienenemisen.Jonain toisena aikana asuntolainojen korkovähennyksen karsiminen olisi herättänyt paljon huomiota, mutta tällä kertaa ei. Vähennystä on leikattu vuodesta 2012 alkaen, joten nipistyksiin on totuttu. Tänä vuonna korosta on vähennyskelpoista enää 15 prosenttia. Vähennettävä osuus on pienentynyt hallituspohjasta riippumatta, eikä vuodesta 2023 eteenpäin vähennysoikeutta ole enää lainkaan.Vielä paremmin laimeita reaktioita selittävät lähes olemattomat korot. Vähennysoikeuden merkitys on ollut jo vuosia asunto­velallisille pienempi kuin korkeiden korkojen aikaan.Ei ole salaisuus, että valtion kirstunvartijat ovat vierastaneet asuntolaintojen korkovähennystä. Sen hiipuminen pois ei kuitenkaan tee asumisen tukemisesta vielä kovin johdonmukaista.Omistusasumisen tuista, niin sanotuista kohtuuhintaisista asunnoista ja suorista asumistuista ei synny loogista kokonaisuutta.