Pääkirjoitus

Teknologiateollisuuden sovun jälkeenkin sopimustalvessa on työnantajilla ja palkansaajilla vielä monta karikko

Työehtoneuvottelujen

ensimmäisestä karikosta päästiin vihdoin ohi, kun työnantajaliitto Teknologiateollisuuden ja työntekijöiden SAK:laisen Teollisuusliiton hallitukset hyväksyivät uuden työehtosopimuksen lauantaina myöhään iltapäivällä.Neuvottelut Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton uudesta sopimuksesta alkoivat jo elokuussa, mutta silti sopimus syntyi vasta vuodenvaihteen jälkeen. Alan edellinen sopimus päättyi jo lokakuun lopussa. Yksi jarruttava tekijä olivat niin sanotun kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomat palkattomat lisätyötunnit: mikä hinta niille lasketaan, kun alun perin niille ei laskettu mitään hintaa?Voinee kuvitella, että neuvottelut muilla teollisuudenaloilla nyt vauhdittuvat. Ainakin kemianteollisuuden ja mekaanisen metsäteollisuuden neuvottelut ovat olleet jäissä, kunnes päänavaajasopimus on saatu hyväksytyksi.Sekä kemianteollisuudessa että mekaanisessa metsäteollisuudessa työntekijöitä edustaa fuusion jälkeen Teollisuusliitto.Niillä kahdella teollisuudenalalla on sama sopimista vaikeuttava tekijä. Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sopimuksessa niin sanotut kilpailukykytunnit oli jo käytännössä lopetettu, kun Teollisuusliitto irtisanoi niitä koskevan lisäpöytäkirjan päättymään vuodenvaihteessa.Muilla teollisuudenaloilla kiky-tunnit on ympätty itse työehtosopimuksiin. Sama koskee teknologiateollisuuden toimihenkilöitä.Nyt hyväksytty sopimus kuitenkin antaa työntekijä- ja työnantajaliitoille osviittaa siitä, mikä on kiky-tuntien hinta, eli millaisia palkankorotuksia voi odottaa, jos kilpailukykytunnit joko jatkuvat tai loppuvat.opimustalvessa ja -keväässä on vielä pari suurta ja lukuisia pienempiä karikoita.Tammikuun lopussa pitäisi sopia yksityisten palvelualojen, muun muassa kauppojen, uusista sopimuksista. Varsinainen koettelemus koittaa viimeistään maaliskuussa, kun julkisten palvelualojen sopimukset pitäisi tehdä.Hoitoalojen järjestöt ovat jo etukäteen vaatineet suurempia palkankorotuksia kuin teollisuudessa.