Pääkirjoitus

Kaupan alalla hiertää muukin kuin kiky-tuntikiista

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

P amin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

eletään aikaa, jolloin työehto­neuvotteluja aletaan käydä monella rintamalla. Esimerkiksi vienti­aloilla neuvotteluja käydään niin paperi­teollisuudessa, mekaanisessa metsä­teollisuudessa kuin kemian­teollisuudessakin.Teollisuuden neuvottelujen tieltä irtosi tulppa, kun perinteiset päänavaajat Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto pääsivät viime lauantaina sopimukseen.Torstaina alkavat ensimmäiset palvelualan neuvottelut, kaupan alalla. Kaupan nykyinen sopimus on voimassa tammikuun loppuun. Työntekijöitä neuvotteluissa edustaa SAK:lainen Palvelualojen ammattiliitto Pam. Ala työllistää noin 300 000 työntekijää. Kaikkiaan Pam neuvottelee keväällä yli 400 000 työntekijän työehdoista.Vientialat ovat miesvaltaisia, ja kaupan alaa pidetään naisvaltaisena. Työnantajia edustavan Kaupan liiton mukaan alalla kuitenkin työskentelee lähes yhtä paljon miehiä kuin naisia. Miesten osuutta kasvattanevat autokaupat, rautakaupat ja kodinkoneliikkeet. Ruokakaupan kassalla miesmyyjä on harvinaisempi näky.Pamilla on ainakin yksi yhteinen tavoite muiden alojen työntekijöiden kanssa: päästä eroon kilpailukykysopimuksen tuomista palkattomista työtunneista eli niin sanotuista kiky-tunneista.puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen perusteli keskiviikkona järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, miksi myös palvelualoilla pitäisi päästä kiky-tunneista eroon.Kiky-tunnit tulivat lähes kaikille aloille, jotta vientiteollisuuden hintakilpailu­kykyä saatiin parannettua. Nyt tärkeimpiin kuuluva vientiala eli teknologiateollisuus on luopunut ainakin työntekijöiden kiky-tunneista. Miksi muiden pitäisi yhä jatkaa talkootunteja?Pamin ja hoitajien tavoitteet muistuttavat toisiaan: selkeät palkankorotukset ja ehkä pitkäaikainen palkkaohjelma.On kaupan alalla ihan omakin ongelma. Alan väestä kolme neljäsosaa työskentelee kokoaikaisesti ja joka neljäs osa-aikaisesti.Osa-aikatyöllä ei välttämättä pysty elättämään itseään, saati perhettään. Vajaat 20 000 osa-aikaista myyjää haluaisi kokoaikaisen työn.