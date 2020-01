Pääkirjoitus

Sääntö on sääntö vain, jos se rajoittaa muita

on kriisivuosien jälkeen vahvistettu monin tavoin. Yksi järjestelmää tukevista ratkaisuista on pankki­unionin rakentaminen.Finanssikriisi paljasti, että Euroopan pankkijärjestelmä oli heikosti varautunut suuriin ongelmiin. Sektorin vakauttaminen oli tärkeää, sillä yhden maan pankkiongelmat saattoivat levitä koko euroalueen ongelmiksi.Pankkiunioni kattaa yhteisen valvonta- ja kriisinratkaisumekanismin. Valvonta kohdistuu suurimpiin pankkeihin. Tehtävä kuuluu Euroopan keskuspankille sekä sen kanssa yhteistyötä tekeville euro­maiden pankkivalvojille.Kriisinratkaisumekanismi tarkoittaa menettelyä, jossa yhteinen kriisinratkaisuneuvosto päättää, miten kriisipankkien kanssa toimitaan. Tukena on pankkien rahoittama kriisirahasto, jota yhä kerätään. Järjestelmää on vahvistettu lukuisilla pankkialaa koskevilla uusilla säännöillä, ja tekeillä on yhteinen talletussuoja.Italian pankkisektorin ongelma on ­ollut huonojen luottojen suuren määrän ohella se, että pankeilla on paljon valtion velkapapereita taseissaan. Valtion ja pankkien tarpeet sekä riskit ovat sitoutuneet toisiinsa liian tiukasti. Myös siten, että Italiassa pankkien omistus on poikkeuksellisen suurelta osin kotimaisilla piensijoittajilla – eli äänestäjillä.sidos näkyy nyt siten, että Italia ei toimi pankkiunionin sääntöjen mukaisesti. Italia pelastaa tai lupaa pelastaa ongelmapankkeja valtion rahalla, vaikka sääntöjen mukaan pelastaminen pitäisi aloittaa pankkien omistajien rahalla. Banca Carige, Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Vicenza ja Veneto Banca ovat saaneet valtion avukseen. Tuorein pelastuspaketti meni kuukausi sitten investointipankki MCC:lle.Eurooppalaiset järjestelmät ovat täsmälleen niin vahvoja ja uskottavia kuin jäsenmaiden sitoutuminen niihin on käytännössä. Tämä sitoutuminen tuntuu nyt horjuvan ainakin pankkiunionissa.Unionin valvojien, komission, euro­alueen maiden ja keskuspankin on pakko katsoa Italian tekemisiä sormien lävitse, kun muutakaan ei voi. Saksastakaan ei ole kurin pitäjäksi, sillä se itse pelasti äsken sääntöjä venyttäen Nord LB-pankin.