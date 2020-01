Pääkirjoitus

Yhdysvaltojen ja Iranin kireät välit uhkaavat myös suomalaissotilaita

Iranin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

ja Yhdysvaltojen suhteiden kireys heijastuu laajasti ympäröivään maailmaan, mutta niillä on myös kosketuskohta Suomeen. Noin 80 suomalais­sotilasta osallistuu Irakissa Yhdysvaltojen johtamaan kriisin­hallinta­operaatioon.Iran teki tiistain ja keskiviikon välisenä yönä ohjusiskun Erbilin tukikohtaan, josta käsin suomalaiset toimivat. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut.Vaikka tilanne on hetkeksi rauhoittunut, se voi nopeasti kärjistyä uudelleen. Siksi Suomen pitää käydä koko ajan läpi, millä tavalla suomalaissotilaiden turval­lisuus varmistetaan. Tilanne on hyvin erilainen kuin vanhoissa rauhanturva­operaatioissa, joissa mentiin varmistamaan osapuolten tekemän sopimuksen toteutuminen. Nyt osapuolia on monia, eikä sopimuksia välttämättä kunnioiteta.Kriisinhallintaoperaation suomalaiset ovat kouluttaneet paikallisia turvallisuusjoukkoja terrorismin torjuntaan ja turvallisuuden takaamiseen alueella. Siinä Suomen ja Yhdysvaltojen tavoitteet ovat olleet samansuuntaisia.Sen sijaan Iranin-politiikassa Yhdysvaltojen linja poikkeaa nykyään EU-maiden diplomatiaa korostavasta linjasta. Se tekee sotilaiden osallistumiseen liittyvistä kysymyksistä entistä vaikeampia.