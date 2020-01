Pääkirjoitus

Jo nyt voi ennakoida, että hallitukselle tulee kiire vaalikauden lopulla

Hallituksen työllisyystyöryhmän ja sen seitsemän alatyöryhmän välitilinpäätösten aika on käsillä. Väliraporttia on määrä käsitellä hallituksen iltakoulussa tämän kuun lopulla. Toistaiseksi työryhmien aikaansaannoksista on herunut niukanlaisesti tietoa.