Pääkirjoitus

Raideliikenteen suosio on kasvanut Helsingissä tietoisten valintojen seurauksena

Parissakymmenessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

vuodessa Helsinki on saanut noin 100 000 asukasta lisää. Samassa ajassa myös henkilöautojen määrä kaupungissa on kasvanut lähes saman verran.Kaupungin tuoreen tilastollisen vuosikirjan mukaan Helsingissä rekisteröityjä henkilöautoja oli vuoden 2018 lopussa noin 268 000. Autojen määrän reippaasta kasvusta huolimatta Helsingissä on asukaslukuun suhteutettuna vähemmän henkilöautoja kuin muualla maassa.Helsingissä oli kaksi vuotta sitten 489 henkilöautoa tuhatta asukasta kohti, kun Espoossa niitä oli 571 ja Vantaalla 682. Myös kaikissa muissa Helsingin seudun kunnissa sekä Tampereella, Turussa ja Oulussa autotiheys oli suurempi kuin Helsingissä. Koko maan autotiheys oli 753 henkilöautoa tuhatta asukasta kohti.Helsingin melko vähäinen automäärä on seurausta valinnasta eli kattavasta ja toimivasta joukkoliikenteestä. Helsingissä tehtiin vuonna 2018 tilaston mukaan 432 joukkoliikennematkaa asukasta kohti, kun vastaava luku Tampereella oli 173.Helsinginniemelle suuntautuvista matkoista yhä useampi tehdään metrolla tai junalla. Henkilöautojen osuus on vähentynyt hieman ja linja-autojen osuus selvästi enemmän. Sekin on tietoisen päätöksen eli länsimetron seurausta.