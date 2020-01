Pääkirjoitus

Pelkkä arvostus ei takaa yrityksen tuotteille menestystä

Korut

ovat perinteisesti olleet suosittuja lahjoja, koska niissä pieneen esineeseen tiivistyy paljon tunteita ja ajatuksia.Se ei takaa koruvalmistajille helppoa elämää. Kalevala Koru vilahtelee kerta toisensa jälkeen arvostetuimpien suomalaisbrändien listoilla, mutta yhtiön tulos on kääntynyt tappiolliseksi. Tilanteeseen haetaan korjausta myös säästöillä. Jatkossa käytössä on yksi tuotemerkki: Lapponia lakkaa korumerkkinä.Kalevala Korun tilanteesta voi lukea myös yleisempiä ajan merkkejä. Yhtiö on Kalevalaisten Naisten Liiton omistama. Omistaja haluaa korostaa suomaista työtä, kulttuuriperinnön vaalimista ja yhteiskuntavastuuta. Kaikki ovat arvostettuja periaatteita, mutta ne eivät ilmeisesti yksin takaa menestystä liiketoiminnassa.Lahjoja hankittaessa valinta helposti suuntautuu nopeasti vanhenevaan käyttötavaraan tai nykyään myös aineettomiin lahjoihin. Koruissa kysyntää on halpatuonnille tai varakkuutta osoittaville kalliille hankinnoille.Jos valinta päätyy kuitenkin koruun, keskitietä kulkeva kansallishenkinen ja kulttuuriperintöä vaaliva tuote voi silloin jäädä vaihtoehtojen puristuksiin.Kysymys on edessä muuallakin: miten viedä arvokas perinne tulevaisuuteen?