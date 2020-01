Pääkirjoitus

Kiky-tuntien kohtalo joutuu lähiaikojen neuvotteluissa koetukselle

työmarkkinoiden neuvottelu­kierroksen alku oli tahmea, ensimmäiset neuvottelut olivat vielä helppoja verrattuna nyt käytäviin neuvotteluihin – sekä niihin, jotka kohta alkavat. Eniten kiistaa herättävät kilpailukyky­sopimuksen tuomat 24 palkatonta lisä­työ­tuntia.Neuvottelukierroksen perinteisten päänavaajien, Teknologiateollisuuden ja työntekijöiden Teollisuusliiton, sopimusneuvottelut venyivät tämän vuoden puolelle, vaikka edellinen sopimus päättyi jo lokakuun lopussa.Kiistaa käytiin lopussa vain palkan­korotusten suuruudesta. Kiky-tunnit eivät olleet loppuvaiheissa enää pöydällä.Teknologiateollisuudessa Teollisuusliiton oli helppo päästä kiky-tunneista eroon. Ne olivat mukana sopimuksessa lisäpöytäkirjalla, jonka Teollisuusliitto ­irtisanoi päättymään vuodenvaihteessa.On jossain määrin tulkinnanvaraista, kuinka paljon vaikeampaa kiky-tunneista eroon pääseminen on niillä aloilla, joissa kiky-tunnit on ujutettu sopimusrakenteisiin. Vaikeaa kiky-tunneista luopuminen on siksi, että niistä pitäisi neuvotella ja sopia työnantajien kanssa. Yksikään työnantaja ei kai halua niistä eroon.Nyt ollaan tilanteessa, jossa ensimmäiset lakonuhat nimenomaan kikyn vuoksi on ilmoitettu.on ehkä hankalin Teollisuusliiton puheenjohtajalle Riku Aallolle. Vaikka kiky-tunteja ei nyt ole teknologiateollisuudessa entisen Metalliliiton sopimuksessa, työnantajaliitot haluavat säilyttää ne kemianteollisuuden ja mekaanisen metsäteollisuuden sopimuksissa.Mikäli Teollisuusliitto ei saa ylimääräisiä tunteja niistäkin pois, Aallon oma paikka voi olla vaarassa.Palkansaajapuolella voidaan myös pitää epäreiluna, jos toisilta kiky-tunnit loppuvat ja toisilla ne jatkuisivat hamaan tulevaisuuteen. Kilpailukykysopimuksessa siirrettiin myös työnantajien sosiaalivakuutusmaksuja palkansaajien kontolle.Työnantajapuoli on laskeskellut, millaisia taloudellisia menetyksiä mahdollisista lakoista koituisi. Sitä ei ole arvioitu, olisiko kiky-tuntien saldo silloin lopulta Suomen kansantalouden kannalta negatiivinen.