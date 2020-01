Pääkirjoitus

Suomi pärjää hyvin ilman minimipalkkadirektiiviä

Euroopan unionin

S uomessa

uusi komissio on pannut liikkeelle hankkeen, joka tähtää unionin alueella noudatettavaan minimi­palkkaan.Suomi on EU:ssa vähemmistönä, sillä kansallinen minimipalkkalaki on jo nyt voimassa 22 jäsenmaassa. Minimipalkkalaki puuttuu Suomen ohella Tanskasta, Ruotsista, Kyprokselta, Italiasta ja Itävallasta.Suomi, Ruotsi, Tanska ja Itävalta ovat niin sanottuja korporatiivisia maita, joissa minimipalkkalaki on korvattu palkansaaja- ja työnantajajärjestöjen välisillä sopimuksilla. Esimerkiksi Suomessa käytännössä joka alalla on voimassa jokin työehtosopimus, joko niin sanottu normaalisitova tai yleissitova.Yleissitova työehtosopimus sitoo työnantajia niin, että myös ammattiliittoon kuulumaton työntekijä on oikeutettu työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan.Se myös velvoittaa Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuulumattoman yrityksen maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.Normaalisitova työehtosopimus sitoo työnantajaliittoon ja sitä kautta EK:hon järjestäytynyttä jäsenyritystä. Itse sopimuksen ovat solmineet työnantajaliitto ja palkansaajaliitto.Ruotsissa ja Tanskassa Suomen kaltaista yleissitovuutta ei ole, mutta työehto­sopimukset koskevat silti lähes kaikkia palkansaajia.Euroopassa minimipalkan suuruus heijastaa maan elin- ja hintatasoa. Euroopan unionin tilastoviranomaisen Eurostatin mukaan suurin minimipalkka on Luxemburgissa, runsaat 2 000 euroa kuukaudessa. Pienintä minimipalkkaa taas maksetaan Bulgariassa, vajaat 300 euroa kuukaudessa.sekä palkansaajien että työnantajien järjestäytymisaste omaan liittoon on eurooppalaisittainkin ajateltuna huomattavan korkea ja työehtosopimusten rooli vähintäänkin voimakkaasti ohjaava.Voikin perustellusti kysyä, mitä uutta minimipalkkalaki toisi Suomen nykyiseen työmarkkinajärjestelmään. Sillä voisi olla sitova vaikutus myös toiseen suuntaan: minimistä saattaisi tulla samalla maksimi, kuten käytännössä nykyisissä työehtosopimuksissa.