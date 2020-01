Pääkirjoitus

Putin ei luovu vallastaan eikä edistä demokratiaa

Neuvostoliitossa johtajat vaihtuivat, muutoksilla oli jonkinlainen tulkintakehys.Vaikka valtataistelua ehkä käytiinkin kulisseissa, valta ja toimijoiden asemat oli ankkuroitu puolueen ja valtion rakenteisiin ja johtajien vaihdoksille oli säännöt – maassa oli vallanperimysjärjestelmä, jonka hoidosta ja huollosta vastasi kommunistinen puolue. Neuvostoliittoon oli käyttöohje. Lännessä ohjeen tarjoaa yleensä perustuslaki.Venäjällä tällaista käyttöohjetta vallanvaihdoksiin ei ole, minkä vuoksi varmin tapa ennakoida tulevaa on se, että seuraa yhtä ihmistä, presidentti Vladimir Pu­tinia.Putin kertoi keskiviikkona, että Venäjän perustuslaki kaipaa monenlaista korjailua ja kansalta kannattaa niistä kysyä. Samana päivänä Venäjän hallitus erosi ja uudeksi pääministeriksi valittiin tuiki tuntematon verojohtaja Mihail Mišustin.Kun järjestelmä ei anna selvää tulkintakehystä keskiviikon tapahtumille, ne muuttuivat Putinin urakehityksen puntaroinniksi. Haluaako hän jatkaa presidenttikautensa jälkeen pääministerinä? Jos haluaa, millaiseksi hän haluaa uuden presidentin, pääministerin ja parlamentin keskinäiset valtasuhteet?Vai haluaako Putin luoda kokonaan uuden valtakeskuksen itsensä ympärille? Paniko hän pääministeri Dmitri Medvedevin asialleen: kehittämään kansallisesta turvallisuusneuvostosta tällaista valtakeskusta, jonka Putin myöhemmin ottaisi johtaakseen?Putinin tulevasta paikasta ei tähän hätään löytynyt ennusteissa yksimielisyyttä, muutamista tulkinnoista sentään vallitsee vahva konsensus.Yksi sellainen tulkinta on, että Putin ei luovu vallastaan. Hän aikoo pitää narut käsissään. Johtokausien poliittinen valta on luonut Putinille ja hänen lähipiirilleen taloudellisen vallan keskittymän, joka on turvattava tulevaisuudessakin.Toinen yleisesti hyväksytty johtopäätös on, että vaikka Putin puhuikin kansalta kysymisestä ja presidentin vallan keventämisestä, Venäjä ei siirry kohti lännessä tunnettuja demokratian pelisääntöjä – jos se Putinista riippuu. Ja taitaa se aika monta vuotta vielä riippua.