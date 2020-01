Pääkirjoitus

Fortumin tahra levisi

Fortumin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

Uniper-kaupasta on tullut Fortumille pitkän sitkeä taistelu. Ensiksi piti kamppailla kauppaa vastustanutta Uniperin toimivaa johtoa vastaan. Sen jälkeen oli saatava Venäjän hallinto hyväksymään Uniperin Venäjän-toimintojen myynti. Maineen painolastina on ollut Uniperin mukana tullut osallisuus Nord Stream 2 -kaasuputkessa ja Dattelnin kivihiilivoimala.Pitkään käyttövalmiina seissyt Datteln 4 -voimala on nyt saanut Saksalta käynnistysluvan. Fortumin Uniper-ostos on huolesta ja julkisuudesta päätellen muuttunut Saksan Datteln 4:n ostamiseksi.Kuva muuttuu, kun katsoo, mitä kaikkea Fortum osti Uniperin mukana. Arvokkain osa ostoksessa taisi olla Ruotsista ja Saksasta Uniperin mukana saatu vesivoima, joka on ilmastoystävällistä. Kaupassa tulleiden vesivoimaloiden teho on suurempi kuin koko Suomen vesivoimaloiden teho. Mukana tuli Ruotsista ydinvoimaa, joka ei ole rasite ilmastolle.Ostos saattoi olla kaiken kaikkiaan taloudellisesti hyvinkin järkevä siirto Fortumille. Mukana tuleva Saksan hiilivoima osattiin varmaan mieltää mainehaitaksi, tahraksi, mutta tahratonta versiota Uniperista ei ollut myynnissä. Sitä Fortum ei näytä osanneen arvioida, kuinka suurelle alalle tämä tahra leviää.