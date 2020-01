Pääkirjoitus

Harkimon puolueesta elonmerkkejä

Harry Harkimo on viime aikoina esiintynyt otsikoissa lähinnä kotinsa vesivahingosta. Mutta myös hänen puolueensa, nyt-liike, on osoittanut elonmerkkejä.Ensinnäkin: Harkimo on lähtenyt kiertueelle ympäri Suomen. Kiertue alkoi perjantaina Oulusta ja päättyy Helsinkiin helmikuun alussa.Toiseksi: Liike on palkannut vt. puoluesihteerin. Rekisteröidyn puolueen statuksen liike sai marraskuun puolivälissä, ja puoluesihteerin paikka julistettiin hakuun joulukuussa. Rekisteröitynä puolueena liike on oikeutettu puoluetukeen, joten sillä on varaa palkata työntekijä.Eduskuntaryhmän menot maksaa eduskunta.Puoluesihteerinä aloittaa Juhani Klemetti. Äänestäjille hänen nimensä tuskin sanoo mitään, mutta liikkeen sisällä hän saattaa olla hyvinkin tunnettu.Klemetti oli viime kevään eduskuntavaaleissa ehdolla liikkeen listalta Helsingissä. Hän sai 450 ääntä.Nyt-liikkeen vertailukohdaksi voisi ottaa perussuomalaiset. Sekin kitkutti alkuun monta vuotta yhden kansanedustajan, Raimo Vistbackan, varassa.Harkimosta tuskin kuitenkaan on Timo Soinin veroiseksi kansanvillitsijäksi. Tuskin hän haluaisikaan sellainen olla.