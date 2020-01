Pääkirjoitus

Postiyhtiö saa sitä mitä tilaa

ja Tanskan postiyhtiöiden ja muutamien yksityisten yritysten fuusiosta syntynyt Postnord on taloudellisissa vaikeuksissa.Taustalla on useita yhteensovittamis­ongelmia. Pian Postnordin syntymän jälkeen Ruotsin ja Tanskan julkishallin­tojen digitalisointi eteni eri tahtia. Tanska loi mallin, jossa kansalaisilla ja yrityksillä on oltava sähköinen postilaatikko. Ruotsi ei tätä siirtoa silloin tehnyt.Postnordin liiketoimintamalli nojasi liikaa kirjepostin kantoon, vaikka kirjeiden määrä oli jo kutistumassa. Tanskan te­kemä ratkaisu romahdutti kirjepostin määrän.Pohjoismaissa – Suomessakin – postilaitoksella nähdään yhteiskunnallinen tehtävä. Suomessa roolia alettiin ajoissa uudistaa, kun Postin tulot alkoivat kutistua. Tanskassa ja Ruotsissa ei päästy eteenpäin eikä väen vähennyksiä voitu tehdä. Etenkin Tanskassa työvoiman määrä ja hinta olivat vuosi vuodelta pahemmin epätasapainossa tulojen kanssa.Tanskan-toimintojen tappioita alkoi valua Ruotsin-toimintojen piikkiin. Nyt molempien valtioiden pitänee tarjota apua, jotta Postnord ei mene konkurssiin. Sitä saa mitä tilaa: jos postiyhtiön roolia ei saa korjata ja virtaviivaistaa, korjaamatta jättäminen tulee kalliiksi.