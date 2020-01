Pääkirjoitus

Metrohissi kuntoon kiireesti

Helsingissä

satoi 23. elokuuta 2019 rankasti. Vesi tulvi päärautatie­aseman metrohissien kuiluun. Korjaustyö on ollut erittäin vaikea ahtauden ja sähkö­kaapeleiden läheisyyden takia.Hissit ovat poissa käytöstä. Matkustajien pelastustien turvaamiseksi molempien hissien ja kuilujen on oltava kunnossa ennen kuin kumpaakaan käytetään.Korjaustyöt valmistuvat aikaisintaan maaliskuussa. Silloin on kulunut seitsemän kuukautta tulvasta. Se on pitkä aika matkustajille, ja vielä pidempi niille, joiden on vaikea liikkua: liikuntarajoitteisille sekä pyörätuolilla ja lastenvaunujen tai rattaiden kanssa kulkeville. Ei epäilystäkään, etteikö korjaustöissä olisi kiirehditty ja etteivätkö olosuhteet olisi vaikeat. Silti parempaan olisi pystyttävä. Päärautatieasema on juna-, bussi-, raitiovaunu- ja metrolinjoineen Helsingin keskeisin joukkoliikenteen solmukohta.Lähimmät metrohissit ovat Kampin ja Helsingin yliopiston asemilla. Moni lasta työntelevä ottaa riskin, ja rullaportaissa syntyy vaaratilanteita.Korjaustyöt ovat nekin vain ensiapu. Aseman seutu on kuopassa. Sadevedelle on luotava niin hyvät kanavoinnit, ettei sama tapahdu seuraavalla rankkasateella uudestaan.